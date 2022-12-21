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В Бурятии таможенники изъяли нефритовые браслеты на 600 тысяч рублей

В Бурятии таможенники изъяли нефритовые браслеты на 600 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Их обнаружили у гражданина КНР

130 нефритовых браслетов обнаружили бурятские таможенники у гражданина КНР в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Незадекларированные ювелирные изделия находились в чемодане туриста.

- Гражданин Китая вылетал в Улан-Батор, проследовал через «зелёный коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля в его багаже таможенники обнаружили 13 упаковок общим весом более 12 кг. В каждой упаковке находилось по 10 одинаковых браслетов из цельного нефрита белого цвета. Их общая стоимость, согласно предъявленным чекам на покупку товара, составила 641,7 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


Мужчина пояснил, что направляется к себе на родину через Улан-Батор, а браслеты купил в качестве новогодних подарков для родных и близких. О том, что товар нужно декларировать, не знал.

Начальник Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни Александр Третьяков пояснил, что такое количество однородного товара не может расцениваться как товар для личного пользования и, следовательно, подлежит декларированию.


Улан-Удэнский таможенный пост в отношении гражданина Китая возбудил дело об административном правонарушении за недекларирование товара по ч.1. ст.16.2 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает административный штраф до двукратного размера от стоимости товара с его конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов правонарушения.

Сами нефритовые браслеты изъяты.




Таможня нефрит

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