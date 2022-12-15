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В Бурятии столкнулись три грузовика

В Бурятии столкнулись три грузовика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Из-за ДТП ограничено движение транспортных средств

В Баргузинском районе Бурятии ограничено движение транспортных средств в связи с ДТП – там столкнулись сразу три грузовика.

- По предварительным данным, сегодня утром около 9:20 на 269 километре автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, на мосту вблизи посёлка Усть-Баргузин, столкнулись три грузовых автомобиля: «Скания» и два «Вольво», - сообщили в МВД по Бурятии.

В результате аварии оба водителя «Вольво» с ушибами доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение транспорта. Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняются.
ДТП

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