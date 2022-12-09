Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю

Жертвы аферистов в том числе оплачивают посылки наложенным платежом
Ещё двух жителей Бурятии, заказывавших товары онлайн, обманули интернет-мошенники. Об этих случаях рассказали в МВД по Бурятии.
69-летний житель Заиграевского района ещё в середине ноября заказал на сайте бинокль стоимостью около пяти тысяч рублей. Пенсионер заполнил предложенную ему анкету, побеседовал с вышедшим с ним на связь представителем торговой площадки, который уверил: заказ придёт на почту в течение двух недель.
Посылка, действительно, была доставлена на почту в обозначенный срок. Пенсионер оплатил её, а вскрыл уже дома. Однако в посылке вместо бинокля отличного качества оказался детский. А для веса мошенники положили ещё два пакета соли.
8 декабря в полицию Улан-Удэ обратился 56-летний горожанин. Он на популярном сайте увидел рекламу о продаже ножей ручной работы. Вместо заказанных двух охотничьих ножей, покупка которых была оформлена им со скидкой, в коробке оказались два кухонных ножа и горсть земли. Причинённый ущерб составил около пяти тысяч рублей.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре житель Гусиноозёрска, оплативший электрический самовар за 10 тысяч рублей, получил некачественный дровяной.
В августе пенсионер из Мухоршибирского района должен был получить TV-тюнер, но мошенники прислали ему коробку с землёй.
Летом двум жительницам Бурятии аферисты прислали вместо оплаченных товаров старые носки и мятую бумагу.
В ноябре 2021 года удэнец, оплативший беспроводные наушники, получил посылку с тремя картофелинами. Потратил он на это 10 тысяч рублей.
Прошлым летом улан-удэнке вместо робота-пылесоса прислали два рулона бумаги. Чуть ранее улан-удэнец заказал эхолот, однако вместо этого мошенники прислали ему наполнитель для кошачьего лотка.
Сотрудники полиции призывают жителей быть бдительными при покупке имущества через различные интернет-сайты. Оплата посылки наложенным платежом по её приходу в отделении почтовой связи не гарантирует избежание уловок мошенников: товар в коробке может не соответствовать вашему заказу.
Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо при покупке товара онлайн обращать внимание на подлинность адреса торговой организации в адресной строке браузера, заказывать вещи на официальных сайтах (в поисковике они отмечены синей галочкой) либо площадках, проверенных вашими знакомыми.
Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жертвы аферистов в том числе оплачивают посылки наложенным платежом
Оштрафованному молодому человеку 22 года
Авария произошла на федеральной трассе
Пострадавших нет
Пострадали три человека
Жилой дом пожарные спасли
Водителю удалось спастись из тонущей машины
Вспыхнула ссора, переросшая в потасовку
Общая сумма украденного составила более 24 тысяч рублей
Конфликт запечатлел очевидец
Мужчина заявил, что документы забыл
Мама мальчика судилась с владельцем подстанции
Мужчина предстал перед судом
Мошенники представлялись их близкими родственниками
Обошлось без пострадавших