Жертвой аферистов стал пенсионер
63-летний пенсионер из Улан-Удэ стал жертвой мошенников. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что мужчина на популярном сайте в конце апреля заказал эхолот для рыбалки. Эхолот стоил 4,5 тысячи рублей.
Оплатив покупку, пенсионер стал ждать посылку. Спустя 22 дня товар был доставлен в почтовое отделение.
Однако при распаковке посылки улан-удэнец обнаружил в ней женскую бейсболку и наполнитель для кошачьего туалета.
Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия, устанавливая личности мошенников.
Как сообщал «Байкал-Daily», на аналогичный «развод» в прошлом году попался экс-зампред правительства Бурятии Владимир Матханов. Он оплатил мини-принтер для своих детей, а получил коробку с обычной бумагой.
В 2016 году улан-удэнка рассказала, как ей вместо копии iPhone по почте пришёл гранёный стакан.
Спустя год сотрудники службы безопасности Почты России вместе с полицейскими в Москве выявили преступную группу, участники которой обманули тысячи россиян. Они отправляли вместо дорогой техники кирпичи, бутылки с водой и стаканы, в зависимости от веса заказанного товара. Среди жертв оказались и жители Бурятии.
Улан-удэнцу вместо эхолота прислали наполнитель для кошачьего туалета
Происшествия, Фото:
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