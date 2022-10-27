Мошенники прислали жителю Бурятии бумагу вместо смартфонов









22-летнего жителя Кабанского района привлекла реклама в соцсети о продаже новой модели сотового телефона от производителя по крайне низкой цене – около 7 тысяч рублей. Молодой человек заказал сразу два смартфона. Разговор с представителем компании развеял его сомнения относительно цены Сотрудник убедил потерпевшего, что товар стоит дешево, так как модель только заходит на рынок России.



После оплаты заказа на почте мужчина обнаружил в коробке рулон упаковочной бумаги и недорогие наручные часы. Рекламная ссылка, на которую молодой человек среагировал в социальной сети, оказалась неактивной, а все номера телефонов – недоступными. 22-летнего жителя Кабанского района привлекла реклама в соцсети о продаже новой модели сотового телефона от производителя по крайне низкой цене – около 7 тысяч рублей. Молодой человек заказал сразу два смартфона. Разговор с представителем компании развеял его сомнения относительно цены Сотрудник убедил потерпевшего, что товар стоит дешево, так как модель только заходит на рынок России.После оплаты заказа на почте мужчина обнаружил в коробке рулон упаковочной бумаги и недорогие наручные часы. Рекламная ссылка, на которую молодой человек среагировал в социальной сети, оказалась неактивной, а все номера телефонов – недоступными.









Полицейские устанавливают все обстоятельства этих мошеннических действий. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. В полиции советуют проявлять осторожность и не покупать товары на сомнительных сайтах.



Полицейские устанавливают все обстоятельства этих мошеннических действий. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. В полиции советуют проявлять осторожность и не покупать товары на сомнительных сайтах.

44-летний житель Гусиноозёрска сообщил в полицию, что на сайте увидел объявление о продаже электрических самоваров. Заполнив необходимыми данными открывшуюся вкладку, он оформил заказ. На заявку мужчины откликнулась оператор сайта. Позвонившая женщина сказала, что товар стоимостью около 10 тысяч рублей доставят на почту в течение двух суток, а оплатить его необходимо наложенным платежом.Получив посылку, клиент дома вскрыл коробку и обнаружил внутри некачественный дровяной самовар. Попытки связаться с оператором сайта, а также звонки по указанным на интернет-ресурсе телефонным номерам оказались безуспешны. Пришлось обратиться в полицию.