27 октября

26 октября

Популярное

Мошенники прислали жителю Бурятии бумагу вместо смартфонов

Мошенники прислали жителю Бурятии бумагу вместо смартфонов
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Жители Бурятии становятся жертвами мошенников, покупая товары на непроверенных сайтах

44-летний житель Гусиноозёрска сообщил в полицию, что на сайте увидел объявление о продаже электрических самоваров. Заполнив необходимыми данными открывшуюся вкладку, он оформил заказ. На заявку мужчины откликнулась оператор сайта. Позвонившая женщина сказала, что товар стоимостью около 10 тысяч рублей доставят на почту в течение двух суток, а оплатить его необходимо наложенным платежом.

Получив посылку, клиент дома вскрыл коробку и обнаружил внутри некачественный дровяной самовар. Попытки связаться с оператором сайта, а также звонки по указанным на интернет-ресурсе телефонным номерам оказались безуспешны. Пришлось обратиться в полицию.



22-летнего жителя Кабанского района привлекла реклама в соцсети о продаже новой модели сотового телефона от производителя по крайне низкой цене – около 7 тысяч рублей. Молодой человек заказал сразу два смартфона. Разговор с представителем компании развеял его сомнения относительно цены Сотрудник убедил потерпевшего, что товар стоит дешево, так как модель только заходит на рынок России.

После оплаты заказа на почте мужчина обнаружил в коробке рулон упаковочной бумаги и недорогие наручные часы. Рекламная ссылка, на которую молодой человек среагировал в социальной сети, оказалась неактивной, а все номера телефонов – недоступными.

 

Полицейские устанавливают все обстоятельства этих мошеннических действий. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. В полиции советуют проявлять осторожность и не покупать товары на сомнительных сайтах.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники прислали жителю Бурятии бумагу вместо смартфонов
Мошенники прислали жителю Бурятии бумагу вместо смартфонов
Происшествия, 27.10.2022
Жители Бурятии становятся жертвами мошенников, покупая товары на непроверенных сайтах
В Бурятии задержан руководитель Дирекции спортивных сооружений
В Бурятии задержан руководитель Дирекции спортивных сооружений
Происшествия, 27.10.2022
Виктору Очирову предъявили обвинение в получении крупной взятки
В Улан-Удэ возле гаражей нашли труп
В Улан-Удэ возле гаражей нашли труп
Происшествия, 27.10.2022
Инцидент произошёл в Энергетике
В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей
В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей
Происшествия, 27.10.2022
Взятку водитель положил под книгу правил дорожного движения
В Бурятии напившегося мужчину спасли от почти неминуемой смерти
В Бурятии напившегося мужчину спасли от почти неминуемой смерти
Происшествия, 27.10.2022
Пациент не приходил в сознание и не мог самостоятельно дышать
В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка
В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка
Происшествия, 27.10.2022
«Сейчас он уже с нами!» - радуются в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
Происшествия, 27.10.2022
Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»
В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
Происшествия, 27.10.2022
Автомобиль был припаркован возле подъезда дома
Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство
Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство
Происшествия, 27.10.2022
Мужчина расправился с односельчанином на берегу реки 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^