Товар мужчина заказал, увидев рекламу в Интернете
5 августа с заявлением о мошенничестве в полицию Мухоршибирского района Бурятии обратился 70-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что увидел рекламу в популярном видеохостинге о продаже TV-тюнера и решил его купить. Сельчанин перешёл по предлагаемой ссылке и оформил заявку.
Через несколько дней, получив долгожданную посылку, пенсионер оплатил её. Но при вскрытии обнаружил в ней коробку с землёй.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в республике участились случаи мошенничеств. Так, двум жительницам Бурятии аферисты прислали вместо оплаченных товаров старые носки и мятую бумагу.
В ноябре 2021 года удэнец, оплативший беспроводные наушники, получил посылку с тремя картофелинами. Потратил он на это 10 тысяч рублей.
Прошлым летом улан-удэнке вместо робота-пылесоса прислали два рулона бумаги. В мае 2021-го улан-удэнец заказал эхолот, однако вместо этого мошенники прислали ему наполнитель для кошачьего лотка.
Полиция призывает жителей республики быть более бдительными при совершении покупок в Сети. Ни в коем не переходите по сомнительным ссылкам. При переходе на различные сайты организаций обращайте внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, чтобы не столкнуться с сайтом-дублёром.
Жителю Бурятии вместо TV-тюнера прислали коробку с землёй
Происшествия, Фото:
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