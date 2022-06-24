Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу

С началом летом в республике участились случаи мошенничеств при покупке товаров онлайн
В Бурятии с началом лета участились случаи мошенничеств при покупке товаров в Сети. В полицию с заявлениями обратились 25 потерпевших, сообщили в МВД по Бурятии.
Мошенники орудуют на самых популярных площадках в Интернете. При этом выступают как покупателями, так и продавцами.
Так, в июне житель Заиграевского района разместил объявление на «Юле» о продаже водяного насоса. «Покупатель» предложил оформить безопасную сделку через курьерскую службу и скинул ссылку на неё. Продавец, перейдя по ссылке, ввёл банковские реквизиты своей карты и пароль. Однако сайт оказался ненастоящим, так что мужчина лишился 18 тысяч рублей, которые были на счету.
15 июня в полицию обратился 45-летний улан-удэнец. Днём ранее на «Авито» он увидел объявление о продаже заднего фонаря на машину. После некоторой переписки покупатель перевёл «продавцу» 13 тысяч рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь, а затем удалил объявление.
Зафиксированы случаи, когда потерпевшие понимают, что их «развели», только получив посылку.
3 июня в полицию обратилась 52-летняя улан-удэнка, заказавшая платье по объявлению в соцсети. Однако ей прислали посылку со старыми футболками и носками.
Аналогичная ситуация произошла с жительницей Северобайкальска. При заказе двух пар ортопедических кроссовок мошенники отправили потерпевшей пару летних тапочек и мятую бумагу.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи в Бурятии не редкость. В ноябре 2021 года удэнец, оплативший беспроводные наушники, получил посылку с тремя картофелинами. Потратил он на это 10 тысяч рублей.
Прошлым летом улан-удэнке вместо робота-пылесоса прислали два рулона бумаги. В мае 2021-го улан-удэнец заказал эхолот, однако вместо этого мошенники прислали ему наполнитель для кошачьего лотка.
Жертвой аналогичной схемы в 2020 году стал экс-зампред правительства Бурятии Владимир Матханов. Он оплатил мини-принтер для детей, а получил коробку с обычной бумагой. Матханов специально рассказал об этом, чтобы предупредить пользователей.
Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо тщательно изучить сайт, ознакомиться с отзывами о приобретаемом товаре. Приобретать товар у проверенных продавцов. По возможности лучше не переводить заранее деньги. Ни в коем случае не нужно открывать никакие ссылки, тем более указывать свои банковские реквизиты.
Жительницам Бурятии мошенники прислали старые носки и мятую бумагу
Происшествия, Фото:
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