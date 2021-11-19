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Улан-удэнец купил три картофелины за 10 тысяч

Улан-удэнец купил три картофелины за 10 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обманутый покупатель обратился в полицию

6 ноября 33-летний улан-удэнец увидел объявление о продаже беспроводных наушников на популярном сайте по купле-продажи товаров. Молодой человек позвонил по указанному продавцом телефону, договорился о покупке и назвал реквизиты для получения покупки по почте.

Собеседник убедил улан-удэнца, что оформит доставку с оплатой наложенным платежом при получении.

Спустя 10 дней товар был доставлен в почтовое отделение. При получении товара молодой человек оплатил стоимость наушников - более 10 тысяч рублей. Однако в посылке вместо заказанного товара улан-удэнец обнаружил три картофелины.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи в Бурятии не редкость. В августе улан-удэнке вместо робота-пылесоса прислали два рулона бумаги. В мае улан-удэнец заказал эхолот, однако вместо этого мошенники прислали ему наполнитель для кошачьего лотка.

Жертвой аналогичной схемы в прошлом году стал экс-зампред правительства Бурятии Владимир Матханов. Он оплатил мини-принтер для детей, а получил коробку с обычной бумагой. Матханов специально рассказал об этом, чтобы предупредить своих подписчиков.


мошенничество

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