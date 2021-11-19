Обманутый покупатель обратился в полицию
6 ноября 33-летний улан-удэнец увидел объявление о продаже беспроводных наушников на популярном сайте по купле-продажи товаров. Молодой человек позвонил по указанному продавцом телефону, договорился о покупке и назвал реквизиты для получения покупки по почте.
Собеседник убедил улан-удэнца, что оформит доставку с оплатой наложенным платежом при получении.
Спустя 10 дней товар был доставлен в почтовое отделение. При получении товара молодой человек оплатил стоимость наушников - более 10 тысяч рублей. Однако в посылке вместо заказанного товара улан-удэнец обнаружил три картофелины.
Мужчина обратился в правоохранительные органы. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи в Бурятии не редкость. В августе улан-удэнке вместо робота-пылесоса прислали два рулона бумаги. В мае улан-удэнец заказал эхолот, однако вместо этого мошенники прислали ему наполнитель для кошачьего лотка.
Жертвой аналогичной схемы в прошлом году стал экс-зампред правительства Бурятии Владимир Матханов. Он оплатил мини-принтер для детей, а получил коробку с обычной бумагой. Матханов специально рассказал об этом, чтобы предупредить своих подписчиков.
Улан-удэнец купил три картофелины за 10 тысяч
Происшествия, Фото:
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