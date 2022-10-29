От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался в больнице
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, ночью 28 октября в одном из домов, расположенных на ул. Кирова в посёлке Большое Голоустное, двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта 45-летний мужчина, находясь на улице, произвёл несколько выстрелов из карабина в сторону соседа и ранил его. Спустя несколько часов 29-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался в больнице.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений СОБР и Гром задержали злоумышленника. Следователями СК проведён допрос подозреваемого и проверка показаний на месте преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области выстрелил в соседа
Происшествия, Фото:
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