В Бурятии два человека пострадали в ДТП с мотоциклом

Авария произошла днём



По данным ЕДДС, на территории Закаменского района 28 октября в 14.38 зарегистрировано ДТП на 229 км. автодороги - в сторону села Петропавловка. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7»,



Мотоцикл совершил съезд с дороги - водитель транспортного средства не справился с управлением.



Пострадали два человека





