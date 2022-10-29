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В Бурятии два человека пострадали в ДТП с мотоциклом

В Бурятии два человека пострадали в ДТП с мотоциклом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария произошла днём

По данным ЕДДС, на территории Закаменского района 28 октября в 14.38 зарегистрировано ДТП на 229 км. автодороги - в сторону села Петропавловка. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7», 

Мотоцикл совершил съезд с дороги - водитель транспортного средства не справился с управлением.

Пострадали два человека


ДТП

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