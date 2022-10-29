Авария произошла днём
По данным ЕДДС, на территории Закаменского района 28 октября в 14.38 зарегистрировано ДТП на 229 км. автодороги - в сторону села Петропавловка. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7»,
Мотоцикл совершил съезд с дороги - водитель транспортного средства не справился с управлением.
Пострадали два человека
В Бурятии два человека пострадали в ДТП с мотоциклом
Происшествия, Фото:
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