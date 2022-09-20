Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры

Мужчину едва не убил его родственник



Вечером 16 сентября в больницу в Улан-Удэ доставили 59-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в покушении на убийство задержали 49-летнего родственника потерпевшего.



- По данным следствия, обвиняемый проживает в СНТ «Профсоюзник». 15 сентября днём он пришёл в гости к родственнику, с которым и стали распивать спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома уличил мужчину в краже сотового телефона. Из-за этого повода между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Собутыльник схватил кухонный нож и нанёс им удар в область груди потерпевшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Раненый мужчина, пытаясь спастись, выбежал из дома. Увидев соседа на улице, он попросил его вызвать полицию.



Нападавший, испугавшись, сбежал из дома. Но вскоре его нашли и задержали полицейские.



Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

