20 сентября

19 сентября

Популярное

Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры

Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину едва не убил его родственник

Вечером 16 сентября в больницу в Улан-Удэ доставили 59-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в покушении на убийство задержали 49-летнего родственника потерпевшего.

- По данным следствия, обвиняемый проживает в СНТ «Профсоюзник». 15 сентября днём он пришёл в гости к родственнику, с которым и стали распивать спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома уличил мужчину в краже сотового телефона. Из-за этого повода между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Собутыльник схватил кухонный нож и нанёс им удар в область груди потерпевшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Раненый мужчина, пытаясь спастись, выбежал из дома. Увидев соседа на улице, он попросил его вызвать полицию.

Нападавший, испугавшись, сбежал из дома. Но вскоре его нашли и задержали полицейские.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры
Улан-удэнец получил удар ножом во время ссоры
Происшествия, 20.09.2022
Мужчину едва не убил его родственник
В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
В Иркутской области перевернулась аэролодка с тремя людьми
Происшествия, 20.09.2022
Супружеской паре удалось спастись, а их спутник до сих пор не найден
Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Происшествия, 20.09.2022
В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении
В Иркутске поймали закладчика «синтетики»
В Иркутске поймали закладчика «синтетики»
Происшествия, 20.09.2022
Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы
Бурятскую блогершу избили в центре Улан-Удэ
Бурятскую блогершу избили в центре Улан-Удэ
Происшествия, 20.09.2022
Драка между девушками началась с вылитой тарелки супа
В Бурятии опрокинулся мотоциклист
В Бурятии опрокинулся мотоциклист
Происшествия, 20.09.2022
За сутки произошло два ДТП с мотоциклистами
В Улан-Удэ сгорело такси
В Улан-Удэ сгорело такси
Происшествия, 20.09.2022
Пожар произошёл на улице Куйбышева
Сломанное крыло самолёта обошлось «Ангаре» в 20 млн рублей
Сломанное крыло самолёта обошлось «Ангаре» в 20 млн рублей
Происшествия, 19.09.2022
После авиапроисшествия в Иркутской области возбудили дело
В Иркутске задержали жителя Кузбасса, находившегося в розыске
В Иркутске задержали жителя Кузбасса, находившегося в розыске
Происшествия, 19.09.2022
Мужчина подозревается в совершении грабежа 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^