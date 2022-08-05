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В пригороде Улан-Удэ автомобилист дважды таранил велотренажёр

В пригороде Улан-Удэ автомобилист дважды таранил велотренажёр
Происшествия,  Фото:"Жизнь Иволги"
После актов вандализма всерьёз рассматривают вопрос видеонаблюдения на каждой площадке

Вандалы ломают оборудование на новеньких детских и спортивных площадках Иволгинского района Бурятии. Уже на двух площадках зарегистрированы случаи вандализма, сообщает газета «Жизнь Иволги».

В Сотниково во дворе дома 87 по ул. Трактовая недобропорядочный односельчанин дважды ломал велотренажёр, тараня его на автомобиле.

- В настоящее время принято решение о том, что подрядная организация приобретёт новый тренажёр за свои средства, которые позже восстановит нарушитель. Его личность уже установили сотрудники полиции ОМВД по Иволгинскому району, - сообщает «Жизнь Иволги».

Новая площадка в квартале Студенческий в Иволгинске также подверглась воздействию нерадивых жителей – там поломана входная металлическая дверь.

- Хочу обратиться ко всем жителям Иволгинского района! В этом году строим рекордное количество спортивно-игровых площадок, благоустраиваем дворы в сёлах. Всё это делается, конечно же для вас и ваших детей, дорогие земляки. Многие жители просили поставить в их дворах игровые комплексы. И вот работы ещё не завершены, площадки еще не введены в эксплуатацию, а уже некоторые объекты поломаны. Прошу вас бережно относится к установленному оборудованию, соблюдать правила использования в соответствии с возрастной категорией, - обратился к жителям заместитель главы района по инфраструктуре Владимир Дашиев.

В районной администрации отметили, что рассматривается возможность установки на каждой площадке видеонаблюдения.



благоустройство вандализм

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