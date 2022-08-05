В пригороде Улан-Удэ автомобилист дважды таранил велотренажёр



В Сотниково во дворе дома 87 по ул. Трактовая недобропорядочный односельчанин дважды ломал велотренажёр, тараня его на автомобиле.



- В настоящее время принято решение о том, что подрядная организация приобретёт новый тренажёр за свои средства, которые позже восстановит нарушитель. Его личность уже установили сотрудники полиции ОМВД по Иволгинскому району, - сообщает «Жизнь Иволги».



Новая площадка в квартале Студенческий в Иволгинске также подверглась воздействию нерадивых жителей – там поломана входная металлическая дверь.



- Хочу обратиться ко всем жителям Иволгинского района! В этом году строим рекордное количество спортивно-игровых площадок, благоустраиваем дворы в сёлах. Всё это делается, конечно же для вас и ваших детей, дорогие земляки. Многие жители просили поставить в их дворах игровые комплексы. И вот работы ещё не завершены, площадки еще не введены в эксплуатацию, а уже некоторые объекты поломаны. Прошу вас бережно относится к установленному оборудованию, соблюдать правила использования в соответствии с возрастной категорией, - обратился к жителям заместитель главы района по инфраструктуре Владимир Дашиев.



В районной администрации отметили, что рассматривается возможность установки на каждой площадке видеонаблюдения.









Вандалы ломают оборудование на новеньких детских и спортивных площадках Иволгинского района Бурятии. Уже на двух площадках зарегистрированы случаи вандализма, сообщает газета «Жизнь Иволги».