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В Бурятии дорога освободилась от воды

В Бурятии дорога освободилась от воды
Происшествия,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Несколько дней назад дорога была превращена в реку

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля стало известно стало известно о затоплении дороги Таксимо – Северомуйск в Муйском районе Бурятии. После сильных дождей и разлива ручья дорога там превратилась в реку. Движение было временно приостановлено.



Накануне, 6 июля, легковушки всё ещё не могли проехать по затопленной дороге. Местным жителям, которые планировали ехать в Северомуйск, приходилось ждать.

- Дожди ещё идут, спад воды в ручье незначительный. Движение по-прежнему ограничено лишь для легкового автотранспорта, - цитировали ответ минтранса Бурятии в группе «Муя-инфо».

И вот сегодня утром, 7 июля, стало известно, что дорога освободилась от воды.

- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, вода на 321 км региональной автодороги Северобайкальск – Северомуйск – Таксимо ушла, - сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

Скоро на место для осмотра должна выехать подрядная организация.


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