В Бурятии дорога освободилась от воды









Накануне, 6 июля, легковушки всё ещё не могли проехать по затопленной дороге. Местным жителям, которые планировали ехать в Северомуйск, приходилось ждать.



- Дожди ещё идут, спад воды в ручье незначительный. Движение по-прежнему ограничено лишь для легкового автотранспорта, - цитировали ответ минтранса Бурятии в группе «Муя-инфо».



И вот сегодня утром, 7 июля, стало известно, что дорога освободилась от воды.



- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, вода на 321 км региональной автодороги Северобайкальск – Северомуйск – Таксимо ушла, - сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



Скоро на место для осмотра должна выехать подрядная организация.





