В Бурятии дорога освободилась от воды

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля стало известно стало известно о затоплении дороги Таксимо – Северомуйск в Муйском районе Бурятии. После сильных дождей и разлива ручья дорога там превратилась в реку. Движение было временно приостановлено.
Накануне, 6 июля, легковушки всё ещё не могли проехать по затопленной дороге. Местным жителям, которые планировали ехать в Северомуйск, приходилось ждать.
- Дожди ещё идут, спад воды в ручье незначительный. Движение по-прежнему ограничено лишь для легкового автотранспорта, - цитировали ответ минтранса Бурятии в группе «Муя-инфо».
И вот сегодня утром, 7 июля, стало известно, что дорога освободилась от воды.
- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, вода на 321 км региональной автодороги Северобайкальск – Северомуйск – Таксимо ушла, - сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
Скоро на место для осмотра должна выехать подрядная организация.