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На севере Бурятии затопило дорогу

На севере Бурятии затопило дорогу
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо"
Автомобильное движение закрыто

В Бурятии затопило часть дороги Таксимо – Северомуйск. В 3-5 км от посёлка Северомуйск приостановлено движение автомобилей.

Причиной произошедшего стали обильные осадки.

- Выехали представители ООО «Строитель» для оценки ситуации и вариантов решения проблемы, - сообщает «Муя-инфо.24/7».



На днях в Бурятии было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни, а также грозы и град. 
дороги

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