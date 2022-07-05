На севере Бурятии затопило дорогу

Автомобильное движение закрыто
В Бурятии затопило часть дороги Таксимо – Северомуйск. В 3-5 км от посёлка Северомуйск приостановлено движение автомобилей.
Причиной произошедшего стали обильные осадки.
- Выехали представители ООО «Строитель» для оценки ситуации и вариантов решения проблемы, - сообщает «Муя-инфо.24/7».
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