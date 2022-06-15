При задержании вор сперва отрицал свою вину
Утром 14 июня в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже электрощитков из подвала дома по улице Нестерова. Неизвестный стащил девять электрощитков, которые рабочие оставили на хранение в подвале после замены. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 49-летний житель этого же дома. Как у жильца, у него был доступ в подвал.
- Вначале подозреваемый отрицал свою причастность к происшедшему. Однако впоследствии, узнав, что участковому уполномоченному полиции известно о попытке сдачи им устройств в ближайший пункт приёма металла, признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что утром 13 июня, будучи пьяным, вынес электрощитки в подъезд с помощью соседки, которая не подозревала, что участвует в краже. Затем вор увёз украденное в пункт приёма металла, чей работник согласился принять щитки.
Ранее гражданин не судим. Однако он злоупотребляет спиртным.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2021 года в Улан-Удэ во время капремонта внутридомовых электрических сетей на улице Ленина, 63 обнаружили «посылку» из прошлого. При замене электрощитка рабочий нашёл купюры советского образца 1961 года выпуска.
Улан-удэнец украл из своего дома электрощитки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшему было 67 лет
Во время гидравлических испытаний выявили 79 повреждённых участков
Накануне возгорания тушили почти 150 человек
Заболевание приводит к гибели насекомых
Уголовное дело ушло в суд
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Мошенники обирают людей под видом сотрудников сотового оператора
Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
Кража произошла в примерочной
Виновника ищут полицейские
Инцидент запечатлели на видео
Мужчина незаконно наловил 15 кг рыбы
Белый нефрит бурятские таможенники нашли в кабине грузовика