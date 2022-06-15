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Улан-удэнец украл из своего дома электрощитки

Улан-удэнец украл из своего дома электрощитки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При задержании вор сперва отрицал свою вину

Утром 14 июня в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже электрощитков из подвала дома по улице Нестерова. Неизвестный стащил девять электрощитков, которые рабочие оставили на хранение в подвале после замены. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 49-летний житель этого же дома. Как у жильца, у него был доступ в подвал.

- Вначале подозреваемый отрицал свою причастность к происшедшему. Однако впоследствии, узнав, что участковому уполномоченному полиции известно о попытке сдачи им устройств в ближайший пункт приёма металла, признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал, что утром 13 июня, будучи пьяным, вынес электрощитки в подъезд с помощью соседки, которая не подозревала, что участвует в краже. Затем вор увёз украденное в пункт приёма металла, чей работник согласился принять щитки.

Ранее гражданин не судим. Однако он злоупотребляет спиртным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2021 года в Улан-Удэ во время капремонта внутридомовых электрических сетей на улице Ленина, 63 обнаружили «посылку» из прошлого. При замене электрощитка рабочий нашёл купюры советского образца 1961 года выпуска.

кража

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