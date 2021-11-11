В Улан-Удэ в электрощитке нашли «посылку» из прошлого

В Улан-Удэ во время капремонта внутридомовых электрических сетей на улице Ленина, 63 обнаружили «посылку» из прошлого. При замене этажного электрического щита нашли купюры советского образца 1961 года выпуска, рассказали в Фонде капремонта Бурятии.



Никакого послания, к сожалению, никто не оставил. Специалисты предположили, что посылку в будущее, возможно, оставили в далёком 1967 году. Тогда, согласно программе по капремонту, тоже проводили ремонт системы электроснабжения.





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«Посылку» из прошлого обнаружил рабочий подрядной организации, когда снял старый деревянный короб электрощитка. В нише короба лежали аккуратно сложенные старые советские деньги.- Своей находке я, конечно, очень удивился. Скорее всего, её положили туда специально при монтаже щита, так как сделать это снаружи просто невозможно. Надо сначала всё разобрать, а потом заново собрать, - рассказал Алексей.Всего в «капсуле времени» было 50 рублей – две купюры по 25. Для советского времени это была достаточно крупная сумма.