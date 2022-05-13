Сейсмособытие случилось рано утром
Сегодня в 6:13 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 56 км юго-западнее посёлка Таксимо.
- По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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