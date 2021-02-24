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В Бурятии бизнесмен обвиняется в хищении 3,5 млн рублей

В Бурятии бизнесмен обвиняется в хищении 3,5 млн рублей
Происшествия, 
Следствие полагает, что деньги были похищены при ремонте Дома культуры

Следователи следственного управления МВД по Бурятии завершили расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве генерального директора подрядной организации.

Подрядная организация занималась капитальным ремонтом Дома культуры в селе Баянгол Баргузинского района. По информации полиции, с сентября по декабрь 2012 года руководитель подрядной организации внёс в акты о приёмке выполненных работ и затрат ложные сведения о фактических затратах. Из бюджета республики он таким образом похитил свыше 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе расследования были проведены строительно-технические экспертизы. Для определения скрытых, недоступных визуальному восприятию видов работ по прокладке наружных тепловых сетей был вскрыт грунт на нескольких участках теплотрассы. Произведены замеры строительных конструкций и элементов.


Для обеспечения возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Руководителю подрядной организации предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Баргузинский районный суд.


мошенничество
 
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