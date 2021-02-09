Ребёнок находится в реанимации
7 февраля шестилетний мальчик получил травмы в результате падения из окна Краевой детской клинической больнице в Чите. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».
По данным следствия, 6 февраля года мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. 7 февраля ребёнок выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения мальчик получил травмы различной степени тяжести и находится в реанимации.
- По мнению следователей, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребёнком тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье мальчик выпал из окна больницы
Происшествия, Фото:
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