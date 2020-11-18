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В Улан-Удэ водитель «Жигулей» врезался в «Сузуки»

В Улан-Удэ водитель «Жигулей» врезался в «Сузуки»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Бабушкина

Сегодня около 10 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Сузуки Алто».


По предварительной информации, водитель «Сузуки» резко остановился из-за того, что на его полосу с парковки вдруг выехал автомобиль. Из-за этого в «Сузуки» врезался ехавший сзади пенсионер на «Жигулях».

Водители не пострадали. Их автомобили теперь нуждаются в ремонте. При этом у дедушки на «Жигулях» не оказалось полиса ОСАГО.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода, после чего сбежал. Пешеход впал в кому.


ДТП
 
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