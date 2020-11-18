В Улан-Удэ водитель «Жигулей» врезался в «Сузуки»

Сегодня около 10 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Сузуки Алто».







Водители не пострадали. Их автомобили теперь нуждаются в ремонте. При этом у дедушки на «Жигулях» не оказалось полиса ОСАГО.









