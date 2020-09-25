Группа «чёрных» лесорубов уничтожала сосны в Улан-Удэ

Полицейские и лесники организовали засаду. Утром на деляну явились преступники, однако сразу задержать их не удалось. Заподозрив неладное, они бросили грузовики и убежали.







Все трое оказались жителями Улан-Удэ в возрасте от 33 до 39 лет. Они дали признательные показания.







Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.















20 сентября в Улан-Удэ обнаружили незаконную рубку леса неподалеку от седьмого километра Спиртзаводской трассы. В ходе рейда городские лесники нашли более 160 спиленных сосен. Ущерб составил более 1 миллиона 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Прибывшие следователи сняли отпечатки пальцев в машинах и изъяли следы обуви возле грузовика. В одном из автомобилей полицейские нашли сумку с документами и сотовый телефон водителя – ранее неоднократно судимого за незаконную заготовку леса 33-летнего жителя Улан-Удэ. Впоследствии он был задержан полицейскими.Другого подозреваемого поймали вечером, когда он с подельником вернулся в лес за грузовиками.Выяснилось, что мужчины заготавливали древесину без разрешительных документов и увозили на свою пилораму. После чего уже в виде пиломатериала продавали.При этом ранее задержанные были неоднократно судимы. Двое ещё не отбыли наказание в виде условного срока. Более того, в отношении водителя, чьи документы обнаружены в машине, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту ранее совершённой незаконной рубки деревьев.