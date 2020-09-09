Дом сгорел на площади 160 «квадратов»
В ночь с 8 на 9 сентября в ДНТ «Ручеёк» Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой двухэтажный дом. Из-за значительного расстояния пожарной части от места, первым прибыл член добровольной пожарной команды.
Когда мужчина прибыл на пожар, дом горел полностью, обрушилась кровля и потолок. Также существовала угроза соседним постройкам.
В одиночку доброволец тушил пожар и сдерживал пламя до прибытия основных сил – трёх пожарных частей из Улан-Удэ, села Тарбагатай, села Надеино.
В результате пожара дом выгорел изнутри на общей площади 160 кв.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В доме жила семья из пять человек, четверо из которых дети. Сейчас семья размещена у родственников.
В Бурятии дотла сгорел дом многодетной семьи
Происшествия, Фото:
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