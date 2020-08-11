Дорогу подтопило в Баунтовском районе
В Баунтовском районе Бурятии река Могзон вышла из берегов. На 7 км трассы Романовка-Багдарин наблюдается выход воды на дорожное полотно. Примерный уровень выхода воды составляет 20-25 см, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».
- На всем участке дороги Романовка-Багдарин дорожными службами ведутся работы. Транспортное сообщение не прерывалось, - отмечается в группе.
Жителей просят воздержаться от поездок и быть внимательными на дорогах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 9 августа в сельском поселении «Исингинское» Еравнинского района Бурятии вводился режим ЧС. Поднявшаяся река Шара-Горхон подмыла часть региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита. На следующий день движение было восстановлено, а режим ЧС снят.
В Бурятии поднявшаяся река вышла на дорогу
Происшествия, Фото:
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