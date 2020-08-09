В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС



В настоящий момент на месте начаты аварийно-восстановительные работы, применяется тяжёлая специальная техника дорожной службы «Бурятавтодора». Всего задействовано 20 человек и 10 единиц техники.







9 августа в результате сильных дождей в Еравнинском районе Бурятии поднялся уровень реки Шара-Горхон. В 95 км от села Сосново-Озерское произошел перемыв участка региональной автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Обследование показало, что на 392 км региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита размыт подъездной участок к мосту через реку Шара-Горхон на протяжении 10 метров.Движение для всех видов транспорта ограничено.