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В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС

В Бурятии из-за размыва дороги ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Движение для всех видов транспорта ограничено

9 августа в результате сильных дождей в Еравнинском районе Бурятии поднялся уровень реки Шара-Горхон. В 95 км от села Сосново-Озерское произошел перемыв участка региональной автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Обследование показало, что на 392 км региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита размыт подъездной участок к мосту через реку Шара-Горхон на протяжении 10 метров.

Движение для всех видов транспорта ограничено.

В настоящий момент на месте начаты аварийно-восстановительные работы, применяется тяжёлая специальная техника дорожной службы «Бурятавтодора». Всего задействовано 20 человек и 10 единиц техники. 

режим ЧС подтопление дороги
 
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