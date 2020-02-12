Стала известна причина вчерашнего пожара на Сахьяновой
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём на улице Сахьяновой в Улан-Удэ вспыхнул грузовик. Пожар был потушен за шесть минут. К счастью, никто не пострадал.
- Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В ходе проверочных мероприятий установлено, что кузов отапливался самодельной печью, - сообщила старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.
Накануне огнеборцы также выезжали на тушение пожара в гараже и стоящего внутри автомобиля в Северобайкальске. Причина этого пожара устанавливается. В воскресенье пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Всего в январе в республике зарегистрировали 19 пожаров на автотранспорте, что на семь случаев больше, чем за аналогичный период 2019 года
Частыми причинами возгораний транспортных средств являются короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне; установка самодельных отопительных печей в грузовых автомобилях; утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя; использование источника открытого огня для разогрева замёрзшего двигателя; неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах; хранение в багажнике синтетических канистр с бензином. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Грузовик в Улан-Удэ горел из-за кустарной печки
Происшествия, Фото:
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