В Улан-Удэ полыхал грузовик

Пожар произошёл сегодня после обеда
Сегодня около двух часов дня на улице Сахьяновой в Улан-Удэ загорелся грузовой автомобиль. Очевидцы запечатлели пожар на камеру и отправили в паблик ves_ulan_ude_, где он был опубликован.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар уже потушен. Сообщение о возгорании поступило в 14:12, на место выехали два расчёта: две единицы пожарной техники и шесть человек. В 14:33 пожар был полностью потушен.
- На месте работают дознаватели МЧС России, - уточнили в Главном управлении МЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Пожар произошёл сегодня после обеда
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