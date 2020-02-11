В Улан-Удэ полыхал грузовик

Сегодня около двух часов дня на улице Сахьяновой в Улан-Удэ загорелся грузовой автомобиль. Очевидцы запечатлели пожар на камеру и отправили в паблик ves_ulan_ude_, где он был опубликован.





В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар уже потушен. Сообщение о возгорании поступило в 14:12, на место выехали два расчёта: две единицы пожарной техники и шесть человек. В 14:33 пожар был полностью потушен.- На месте работают дознаватели МЧС России, - уточнили в Главном управлении МЧС.К счастью, обошлось без пострадавших.