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В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны

В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Один из пострадавших в страшном ДТП на Саянах впал в кому

В Улан-Удэ устанавливают наличие или отсутствие алкогольного опьянения у пострадавших во вчерашнем смертельном ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ранним утром произошла страшная авария возле Русского драматического театра.

Рано утром 26-летний водитель «Хёндай Солярис» снёс электроопору между трамвайными путями. В результате ДТП молодой человек погиб, двое пассажиров 26 и 24 лет в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

Известно, что один их них находится в коме, второй – с тяжёлыми травмами.

У пострадавших взяли на исследование анализы на установление алкогольного опьянения. У погибшего исследование проводит судебно-медицинская экспертиза.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что транспортное средство зарегистрировано на девушку. Материалы переданы в отдел МВД по расследованию ДТП.

Следователям предстоит выяснить, что произошло в тот день, как молодые люди оказались в чужой машине, кем приходится потерпевшим девушка-автовладелец и ответить многие другие вопросы.

Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что машина огромной скорости влетает в столб. Буквально за секунду до столкновения дорогу успевает перейти пешеход. По счастливой случайности, никто, кроме находившихся в салоне молодых людей, не пострадал.

ДТП алкогольное опьянение
 
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