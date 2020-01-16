В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны

Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что машина огромной скорости влетает в столб. Буквально за секунду до столкновения дорогу успевает перейти пешеход. По счастливой случайности, никто, кроме находившихся в салоне молодых людей, не пострадал.

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