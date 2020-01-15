Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. В автомобиле «Хёндай Солярис», который врезался в электроопору, пострадали два человека, ещё один погиб.
Двое пострадавших были зажаты. Их в очень тяжёлом состоянии после извлечения госпитализировали в БСМП, сообщили в Центре медицины катастроф.
Видео Батыр Артыков
- Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, - обратились к автовладельцам медики.
В Сети появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, что дорогу переходят пешеходы. Затем на высокой скорости автомобиль врезается в электроопору и сносит её.
Авария парализовала движение трамваев. В МУП «Управление трамвая» сообщили, что через несколько часов. В связи с аварией было закрыто движение трамваев. Об изменении схемы движения вагонов пассажирам сообщали водители трамваев через громкоговоритель.
Трамвайное движение в городе восставлено в 10:47.