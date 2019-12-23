Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полицейским

Мужчина не хотел выходить из своей машины



Улан-удэнец во дворе дома не подчинился требованиям полицейских. Несмотря на требование правоохранителей, он не вышел из машины, пытался уехать, сопротивлялся, не открывал двери автомобиля.



На суде оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Бурятии пояснил, что мужчина при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Сам мужчина признал свою вину.



Суд оштрафовал его на 500 рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

