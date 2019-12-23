Мужчина не хотел выходить из своей машины
Улан-удэнец во дворе дома не подчинился требованиям полицейских. Несмотря на требование правоохранителей, он не вышел из машины, пытался уехать, сопротивлялся, не открывал двери автомобиля.
На суде оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Бурятии пояснил, что мужчина при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Сам мужчина признал свою вину.
Суд оштрафовал его на 500 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полицейским
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла днём в субботу
Однако победитель выборов, хоть и шёл самовыдвиженцем, тоже член ЕР
Мужчина не хотел выходить из своей машины
Авария произошла в субботнее утро
Он узнал, что его бывшая жена встречается с другим мужчиной
Сотрудники Росгвардии подвели итоги года
Авария произошла в субботу утром
В колонию Улан-Удэ пытались доставить наркотики и телефоны
Бывший начальник пункта полиции застрелил мужа приятельницы
Вечером 20 декабря 5-летняя девочка во дворе микрорайона Юбилейный в Иркутске попала под колёса
Автор видео утверждает, что водитель ехал на высокой скорости
Автомобилист успел заметить машину воров
Женщина подозревается минимум в двух кражах
Двойное убийство произошло на территории туристической базы
Одна из них обещала вылечить 81-летнюю пенсионерку от всех болезней