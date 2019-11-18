В Бурятии в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

Водитель «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении грузовику
Сегодня около 10 часов в посёлке Кичера Северо-Байкальского района произошло смертельное ДТП.
56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» на перекрёстке улиц Вокзальная-Кедровая не убедился в безопасности маневра и, не предоставив преимущество в движении, совершил столкновение с грузовой автомашиной «Урал» под управлением 48-летнего местного жителя.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ женщина-водитель, ехавшая в детский сад, попала в ДТП
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Водитель «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении грузовику
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