В Улан-Удэ женщина-водитель, ехавшая в детский сад, попала в ДТП

Авария случилась сегодня утром
Сегодня около 8 часов утра на улице Мокрова в Улан-Удэ в строну проспекта Строителей произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, девушка за рулём автомобиля «Toyota Corolla Fielder», ехавшая с двумя детьми в детский сад, совершила столкновение с автомобилем «Toyota Aqua».
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП на автодороге «Улан-Удэ-Тарбагатай» погиб 36-летний водитель
автомобиля «Хонда Фит».
Авария случилась сегодня утром
Состоится он в эту субботу
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