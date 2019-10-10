В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком

Накануне в паблике ves_ulan_ude_ появилась информация о том, что двое неизвестных угнали машину в Улан-Удэ. Очевидец запечатлел на видео момент задержания. Машину подозреваемого остановили на улице Смолина. На месте было несколько полицейских машин.
В комментариях к посту одна из горожанок утверждает, что это был автомобиль коллекторов, которые приехали к улан-удэнцам домой.
- А мужчина в нетрезвом состоянии угнал их машину, пока они с женой беседовали, - поясняет девушка.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, полицейские во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне «по горячим следам».
- Заявление об угоне автомашины от жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило в дежурную часть У МВД России по Улан-Удэ 9 октября в 15.45. Ущерб составил 450 тысяч рублей, - сообщили в МВД.
Задержанный 30-летний улан-удэнец ранее неоднократно судим, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Автомобиль изъят в исправном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон». Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.