В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком

В комментариях к посту одна из горожанок утверждает, что это был автомобиль коллекторов, которые приехали к улан-удэнцам домой.- А мужчина в нетрезвом состоянии угнал их машину, пока они с женой беседовали, - поясняет девушка.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, полицейские во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне «по горячим следам».- Заявление об угоне автомашины от жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило в дежурную часть У МВД России по Улан-Удэ 9 октября в 15.45. Ущерб составил 450 тысяч рублей, - сообщили в МВД.Задержанный 30-летний улан-удэнец ранее неоднократно судим, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Автомобиль изъят в исправном состоянии.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон». Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.