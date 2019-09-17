В Слюдянке с гашишем поймали водителя из Бурятии

По предварительным данным, он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения



В Слюдянском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД при досмотре автомобиля «Тойота Калдина» обнаружили наркотики. Машина следовала со стороны Улан-Удэ по федеральной трассе Р-258 «Байкал».



Из рюкзака, находившегося в салоне машины, полицейские изъяли две пластиковые бутылки с гашишным маслом и гашишем общим весом около 80 граммов, что является крупным размером.



Водитель иномарки, 33-летний житель Бурятии, признался, что изготовил наркотики для собственного употребления. По предварительным данным, мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.



Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





