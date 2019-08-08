В Бурятии 1000 военнослужащих находятся в готовности для тушения лесных пожаров



В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима по всей Бурятии в общевойсковом объединении ВВО создана группировка сил и средств - для оперативного реагирования на ЧС, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнём.



Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку. Они оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные.



Также в состав группы входят штатные и нештатные пожарные команды, у которых имеются пожарные автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжёлые бульдозеры, автоцистерны и авторазливочные станции. Все пожарные команды оснащены переносными средствами связи, индивидуальной и медицинской защиты, в том числе дыхательными аппаратами.



На территории республики постоянное противопожарное дежурство несут 20 штатных пожарных команд.



Всего группировка насчитывает около 1000 военнослужащих и около 35 единиц специальной техники.



Особое внимание уделяется постоянной готовности к применению систем тушения пожаров, источников водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения, проверена готовность пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектность пожарных щитов.



- Специальные оперативные группы поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения ЧС, - сообщили в пресс-службе ВВО.

