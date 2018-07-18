Сотрудник пытался снять пьяного дебошира с поезда
В Забайкальском крае к крупному штрафу приговорён житель Бурятии, применивший при снятии его с поезда насилие в отношении сотрудника ОМОНа.
15 февраля этого года мужчина возвращался с вахтовой работы домой. Он распивал в пассажирском поезде спиртные напитки и нарушал общественный порядок. На станции Могоча начальником поезда ему было отказано в дальнейшей поездке, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- При удалении его с поезда он применил к одному из вызванных для этого сотрудников ОМОНа насилие. Он захватил рукой его за шею, дальнейшие его действия успели остановить, - говорится в сообщении.
За совершение указанного преступления суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии подрался в поезде с ОМОНовцем
Происшествия, Фото:
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