Незаконный перевозчик леса в Иркутской области осуждён за взятку

Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки



Осинский районный суд признал виновным 43-летнего местного жителя в даче взятки сотруднику полиции.



В марте этого года мужчина перевозил древесину без сопроводительных документов и был остановлен сотрудником ГИБДД ОМВД «Боханский». Чтобы избежать ответственности за правонарушение и чтобы полиция не проводила проверку по факту незаконной перевозки, он дал сотруднику 12 тысяч рублей.



Подсудимый полностью признал свою вину в преступлении.



Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



