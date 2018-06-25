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Незаконный перевозчик леса в Иркутской области осуждён за взятку

Происшествия, 
Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки

Осинский районный суд признал виновным 43-летнего местного жителя в даче взятки сотруднику полиции.

В марте этого года мужчина перевозил древесину без сопроводительных документов и был остановлен сотрудником ГИБДД ОМВД «Боханский». Чтобы избежать ответственности за правонарушение и чтобы полиция не проводила проверку по факту незаконной перевозки, он дал сотруднику 12 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину в преступлении.

Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

взятка
 
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