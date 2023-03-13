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Путин прилетит в Бурятию 14 марта

Путин прилетит в Бурятию 14 марта
Власть,  Фото:kremlin.ru
Информацию официально прокомментировали в Кремле

Владимир Путин 14 марта совершит рабочую поездку в Бурятию. Официальная информация о визите появилась на сайте Кремля. 

Сообщается, что президент посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы региона.

Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Президент также проведёт встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.

В последний раз Путин был в Бурятии в августе 2017 года. Тогда он посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник и провёл совещание по вопросам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории.

Кроме того, под председательством главы государства состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в результате которых в апреле 2017 года пострадали населённые пункты в Бурятии и Иркутской области. В завершение поездки Владимир Путин встретился с Алексеем Цыденовым, который тогда ещё был врио главы республики.

Также в 2013 году Путин прилетал в Улан-Удэ на выездное заседание Госсовета, посвящённое лесной отрасли.

В 2011 году во время рабочего визита в республику Владимир Путин поздравлял жителей республики с 350-летним юбилеем Бурятии, встречался с местным бизнесом, а также заезжал в Тугнуй в гости к девочке Даше, которая ранее дозвонилась к нему в ходе прямой линии.

Путин президент России

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