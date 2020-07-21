16 июля прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём жителей Прибайкальского района
На приёме граждане поднимали проблему по оплате коммунальных услуг, утверждению тарифов за отопление.
Обратившиеся также подняли вопрос помещения детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в период распространения коронавирусной инфекции. Местных жителей беспокоит нехватка мест в учреждениях социального обслуживания для лиц без определённого места жительства.
Представители женского совета при администрации одного из сельских поселений поставили вопрос о необходимости контроля за исполнением родительских обязанностей в неблагополучных семьях. Это связано с тем, что семьи сейчас получают единовременные денежные выплаты.
Также на приём обратились главы трёх муниципальных образований района о несогласии с привлечением их к административной ответственности.
Всего поступило девять обращений. Галина Ковалёва дала поручения о проведении проверок и восстановлении нарушенных прав заявителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главы сёл пожаловались прокурору Бурятии на штрафы
Власть, Фото:
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