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Главы сёл пожаловались прокурору Бурятии на штрафы

Главы сёл пожаловались прокурору Бурятии на штрафы
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
16 июля прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём жителей Прибайкальского района

На приёме граждане поднимали проблему по оплате коммунальных услуг, утверждению тарифов за отопление.

Обратившиеся также подняли вопрос помещения детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в период распространения коронавирусной инфекции. Местных жителей беспокоит нехватка мест в учреждениях социального обслуживания для лиц без определённого места жительства.

Представители женского совета при администрации одного из сельских поселений поставили вопрос о необходимости контроля за исполнением родительских обязанностей в неблагополучных семьях. Это связано с тем, что семьи сейчас получают единовременные денежные выплаты.

Также на приём обратились главы трёх муниципальных образований района о несогласии с привлечением их к административной ответственности.

Всего поступило девять обращений. Галина Ковалёва дала поручения о проведении проверок и восстановлении нарушенных прав заявителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура сельские поселения
 
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