Свалка создаёт опасность экологии Байкала
Администрацию Слюдянки Иркутской области по суду обязали убрать мусорную свалку в пади Талая, которая находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
- В этом месте скопилось более 108 тыс. м³ твердых коммунальных отходов. Свалка создаёт опасность экологии озера Байкал, представляет угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Прокурор района предъявил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Слюдянского городского поселения произвести очистку земельного участка в пади Талая от твердых коммунальных отходов. Исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.
В марте 2020 года прокуратура Слюдянского района аналогичным образом обязала администрацию Байкальского городского поселения произвести очистку карты № 12, ранее используемую Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом в производственных целях, на которой скопилось более 600 тыс. м³ мусора. На утилизацию твердых коммунальных отходов областным бюджетом предусмотрена субсидия на сумму более 500 млн. рублей.
- В рамках исполнения федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» за пределами Центральной экологической зоны строят полигон, который решит вопрос утилизации твёрдых коммунальных отходов в Слюдянском районе, - отметили в областной прокуратуре.
Свалку в Центральной экологической зоне Байкале обязали убрать через суд
Власть, Фото:
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