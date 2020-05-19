Пользователи, увидев снимок, решили, что бывшие бурятские министры уже умерли
15 мая в минприроды Бурятии по инициативе министра Алексея Хандархаева была открыта фотогалерея всех министров предшественников. На стене расположились фотографии основателя минприроды республики Петра Носкова, а также прежних министров Баира Ангаева, Юрия Сафьянова и Вадима Кантора.
Как пояснил Алексей Хандархаев, «сотрудники должны знать историю своего министерства и помнить тех, кто стоял у её истоков».
«Фотогалерея выполняет задачу восстановления истории, преемственности поколений, их опыта работы и пробуждения гордости за достижения предшественников и служить нам опорой для следующего шага», - говорится в сообщении минприроды.
Снимок с портретами появился в официальном паблике министерства в Facebook. Однако он вызвал неожиданную реакцию. Под фото нет ни одного одобрительного отзыва, зато пользователи признаются, что портреты навели их на совсем мрачные мысли. Всему виной стали неудачные тёмные рамки на портретах.
Пользователи пишут: «Хм, смотрится мрачновато», «Оформление галереи как-то немного смущает», «Рамки какие-то уж черные».
Подписчики сперва решили, что таким образом в министерстве увековечили память людей:
«А рамки почему чёрные? Они же все ещё пока живые!», «Цвет рамок срочно изменить,а то наводит на такие же мысли...», «Рамки трагичные такие, осталось полосу чёрную на угол».
«Ой, кошмар. Сначала подумала, умерли сразу четверо», - написала местная жительница.
Не оценили также люди и в целом идею увешивания портретов бывших министров на стене. «Сразу памятники во весь рост», - саркастически прокомментировал один из пользователей.
Фотогалерея минприроды Бурятии навела пользователей на мрачные мысли
Власть, Фото:
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