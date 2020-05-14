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Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесут изменения в правила благоустройства

Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесут изменения в правила благоустройства
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Изменения коснутся сезонных кафе, подсветки и нанесения граффити

В Улан-Удэ депутаты городского совета внесут изменения в правила благоустройства. Изменения разрешат наносить на стены зданий и сооружений граффити, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство, и позволят размещать сезонные кафе там, где это раньше не разрешалось. Будут внесены и другие уточнения.

При этом изменения предполагают, что граффити должны будут создаваться в соответствии с дизайн-проектом. Нанесение изображений на фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия, и фасады зданий, выходящих на магистральные улицы общегородского значения, будет запрещено.

Также в список мест, где не допускается размещение нестационарных объектов, будет добавлено исключение для сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, которые могут располагаться на расстоянии не более 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов.

Правила благоустройства города Улан-Удэ будут дополнены и обязанностью физических и юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность, учитывать на стадии проектирования архитектурную подсветку зданий и сооружений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на магистральные улицы.

Ещё одно важное уточнение коснётся земляных работ в том числе аварийных. Правилами благоустройства планируется сделать обязательным восстановление асфальтобетонного покрытия от бордюра до бордюра после завершения таких работ.

Проект решения о внесении изменений в правила благоустройства города Улан-Удэ будет рассмотрен на 10-й сессии горсовета 20 мая. Об этом сообщает Улан-Удэнский городской совет депутатов.
ГорсоветУУ граффити Улан-Удэ благоустройство
 
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