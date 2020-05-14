Изменения коснутся сезонных кафе, подсветки и нанесения граффити
В Улан-Удэ депутаты городского совета внесут изменения в правила благоустройства. Изменения разрешат наносить на стены зданий и сооружений граффити, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство, и позволят размещать сезонные кафе там, где это раньше не разрешалось. Будут внесены и другие уточнения.
При этом изменения предполагают, что граффити должны будут создаваться в соответствии с дизайн-проектом. Нанесение изображений на фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия, и фасады зданий, выходящих на магистральные улицы общегородского значения, будет запрещено.
Также в список мест, где не допускается размещение нестационарных объектов, будет добавлено исключение для сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, которые могут располагаться на расстоянии не более 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов.
Правила благоустройства города Улан-Удэ будут дополнены и обязанностью физических и юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность, учитывать на стадии проектирования архитектурную подсветку зданий и сооружений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на магистральные улицы.
Ещё одно важное уточнение коснётся земляных работ в том числе аварийных. Правилами благоустройства планируется сделать обязательным восстановление асфальтобетонного покрытия от бордюра до бордюра после завершения таких работ.
Проект решения о внесении изменений в правила благоустройства города Улан-Удэ будет рассмотрен на 10-й сессии горсовета 20 мая. Об этом сообщает Улан-Удэнский городской совет депутатов.
Депутаты Улан-Удэнского горсовета внесут изменения в правила благоустройства
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 14.05.2020
Изменения коснутся сезонных кафе, подсветки и нанесения граффити
На стимулирующие надбавки выделили более 12 миллионов рублей
Разрешены одиночные занятия спортом и прогулки с детьми
В учреждениях каждые два часа проводится обработка
Ущерб нанесён не только зданиям школы и администрации, но и районной больнице
Посадка прошла на территории Мемориала воинам, умерших от ран
Одним из первых мест в рабочей поездке стал новый детский сад
С 20 мая в регионе планируется ввести обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте
Алексей Цыденов заявил о новом снятии ограничений, которые приблизили республику к нормальной жизни
Жители республики удивляются полученным извещениям в суд
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим самоизоляции будет продлён на более длительный срок
После Алексея Цыденова идут президент Турции и министр промышленности и торговли России
«Eсли нужно будет, и мы пойдём и там будем помогать», - сказала Светлана Будаева
«Хуже банкам не станет», - сказал Алексей Цыденов
Власть, 11.05.2020
«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах