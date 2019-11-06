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Глава Бурятии побывал в Окинском районе

Глава Бурятии побывал в Окинском районе
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Окинского района
Он посетил социальные объекты, отремонтированные по «единой» дальневосточной субсидии

3 ноября в рамках рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Окинский район состоялось открытие после капитального ремонта образовательных учреждений. Также решён ряд вопросов по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры.

Первым объектом в районе стало посещение двух участков автодороги «Орлик – Саяны – Хужир», восстановленных после паводка, когда 28 июня этого года река Ока вышла из берегов. Алексей Цыденов осмотрел и два моста через реку Тустук, которые также пострадали от паводка.

- Дорога в сторону Хара-Хужира была смыта, сейчас сделано основание, и она прослужит ещё долгое время. В селе Сорок от паводка пострадали два моста, в авральном режиме их восстанавливали, один полностью сделали, а второй на треть. Он требует дальнейшей реконструкции. Также по итогам поездки принято решение об увеличении объёма финансирования по асфальтированию центральных улиц в селе Орлик, – отметил Алексей Цыденов.

Главным событием стало открытие в районе четырёх образовательных учреждений, капитально отремонтированных на средства «единой» дальневосточной субсидии. Глава республики посетил обновленную начальную школу-детский сад в селе Хара-Хужир, где обучается 19 детей. В селе Сорок после капитального ремонта открылось сразу два учреждения – детский сад «Улыбка» и сельский дом культуры. Ранее детский сад, который посещают 47 детей, находился в двух приспособленных помещениях врачебной амбулатории и пришкольного интерната. Теперь дети будут ходить в новый детский сад, где созданы все необходимые условия.

Строительство Сорокского дома культуры началось в 2018 году силами районных ТОСов при поддержке районной администрации. По итогам предыдущей рабочей поездки главы Бурятии в Окинский район на завершение строительства объекта из средств «единой» дальневосточной субсидии было выделено 8,5 млн. рублей.

- Жители почти сами построили сельский клуб, здание было подведено под крышу. Наша помощь была направлена на доделку помещения и закупку оборудования. Отрадно, когда люди сами проявляют инициативу и делают. В таких случаях мы всегда ищем возможность помочь, – подчеркнул Алексей Цыденов.

В новом доме культуры в этот день прошёл первый праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. На торжество, гостями которого стали глава Бурятии и члены правительства республики была приглашена и делегация Республики Тыва, преподаватели Кызылского государственного университета. Также, гости и местные жители приняли участие в праздничном флэш-мобе, посвященном государственному празднику.

Как сообщает пресс-служба администрации Окинского района, глава района Матвей Мадасов заявил, что в районе важно и дальше вести работу по обновлению социальной инфраструктуры.
- Все объекты, введённые в эксплуатацию, находятся в отдалённых сёлах, где проживает не так много людей, но поселения держатся за их счёт. В этом году нам дополнительно дали возможность завершить ещё два объекта на средства «единой» дальневосточной субсидии – спортивные юрты в улусе Хурга и селе Саяны. На следующий год мы подали заявку на строительство стадиона в районном центре, – сказал Матвей Мадасов.
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