22 марта

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В Бурятии соревнуются педагоги учреждений допобразования

В Бурятии соревнуются педагоги учреждений допобразования
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Стартовал очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства

Вчера, 21 марта, в Бурятии состоялось торжественное открытие республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2024». В нём приняли участие педагоги из разных образовательных учреждений дополнительного образования республики.

С 1 по 15 марта проходил заочный этап, на котором участники представляли своё профессиональное портфолио: дополнительную общеобразовательную программу, видео-презентацию «Визитная карточка», а также работали над авторским эссе по теме «Вклад моей дополнительной общеобразовательной программы».

После торжественного открытия, стартовал первый тур конкурса. Участники представили открытые мастер-классы на тему: «Новые формы организации обучения и воспитания в дополнительном образовании». После прошли тестовое онлайн-задание по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей».

Сегодня, 22 марта, конкурсанты, показавшие лучший результат, соревнуются во втором туре. Они показывают свои профессиональные навыки в импровизационном конкурсе «Сетевая интеграция в дополнительном образовании» и принимают участие в профессиональном диалоге с представителями министерства образования и науки РБ.

- Уже совсем скоро станет известно имя победителя республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2024», - сообщили в пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия конкурс дополнительное образование педагоги

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