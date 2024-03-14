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На севере Бурятии продолжат дорожный ремонт

На севере Бурятии продолжат дорожный ремонт
Общество,  Фото:минтранс РБ
Подрядчик готовится к строительному сезону

В Северо-Байкальском районе Бурятии подрядчик начал подготовку к предстоящему строительному сезону, сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

Капитальный ремонт моста в селе Уоян через реку Полувананда подрядная организация планирует продолжить в апреле. Сейчас идут подготовительные работы: закуп необходимых материалов и оборудования, подготовка техники к началу работ. Работы на этом объекте стартовали в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Мост в селе Уоян обеспечивает связь села с райцентром и выход на региональную дорогу. По нему проезжают школьный автобус, «скорая», осуществляется доставка продуктов.

В Северо-Байкальском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется капитальный ремонт ещё одного моста - через реку Большая Дзелинда. Он расположен на 93 км региональной дороги Северобайкальск - Новый Уоян -Таксимо.
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