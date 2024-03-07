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В столице Бурятии обновили более сотни дорожных знаков

В столице Бурятии обновили более сотни дорожных знаков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они пострадали от нерадивых автомобилистов и сильного ветра

В феврале в Улан-Удэ привели в порядок 117 дорожных знаков, которые со временем износились, выцвели или пострадали из-за сильного ветра и наездов автомобилистов. А ещё сотрудники комбината по благоустройству установили 71 новый.

- Все работы мы выполняем согласно проекту организации дорожного движения. Если замечаем где-то повреждённые знаки, то оперативно их восстанавливаем, – рассказал мастер КБУ Андрей Спиридонов.

Кроме того, коммунальщики отрабатывают заявки, поступающие от жителей бурятской столицы, районных администраций и ГИБДД. Дорожная бригада комбината каждый день ремонтирует и меняет повреждённые конструкции и убирает с них различные надписи и рекламные объявления.
дорожные знаки благоустройство

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