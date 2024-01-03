В селе Бурятии мастерски слепили Деда Мороза и Снегурочку из снега



Удивительной красоты снежные скульптуры появились в прибайкальском селе Турунтаево. Местная жительница прислала в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Их слепили для конкурса на лучшее новогоднее оформление (возрастное ограничение – 0+).







Мастерски сделанный зимний волшебник в очках держит в руке посох, украшенный мишурой, а его внучку нарядили в платок – и про косу тоже не забыли. Компанию Деду Морозу и Снегурочке составил снеговик в шарфе с метлой. Рядом стоит ёлка, а под ней лежат подарочные коробки.