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В селе Бурятии мастерски слепили Деда Мороза и Снегурочку из снега

В селе Бурятии мастерски слепили Деда Мороза и Снегурочку из снега
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо. 24/7»
А компанию им составил снеговик

Удивительной красоты снежные скульптуры появились в прибайкальском селе Турунтаево. Местная жительница прислала в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Их слепили для конкурса на лучшее новогоднее оформление (возрастное ограничение – 0+).


Мастерски сделанный зимний волшебник в очках держит в руке посох, украшенный мишурой, а его внучку нарядили в платок – и про косу тоже не забыли. Компанию Деду Морозу и Снегурочке составил снеговик в шарфе с метлой. Рядом стоит ёлка, а под ней лежат подарочные коробки.

На прошлой неделе районная газета «Вперёд!» рассказала об учителе физической культуры из Онохойской СОШ № 1 Валентине Пантелеевой, соорудившей из снега огромного зелёного Дракона. Именно под покровительством этого мифического зверя пройдёт 2024 год. Снежного дракона изготовили и заключённые улан-удэнской исправительной колонии № 2. 
снег Дед Мороз Снегурочка Новый год

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