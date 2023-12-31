В Улан-Удэ осуждённые вылепили из снега дракона

В колонии прошёл конкурс снежных фигур
В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошёл конкурс между отрядами осуждённых на лучшую снежную фигуру. Мероприятие приурочили к наступающему Новому году.
Осуждённые украсили территории, прилегающие к отрядам, снежными скульптурами символов уходящего и наступающего годов, а также сказочными персонажами.
Как отметили сотрудники воспитательного отдела учреждения, с каждым годом, мастерство осужденных растёт, что отличает их творческие работы в креативности и сложности изготовления фигур, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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