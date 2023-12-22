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В Туве утверждён День памяти подвига 60 богатырей

В Туве утверждён День памяти подвига 60 богатырей
Общество,  Фото:официальный портал РТ
Восстание 1883-1884 годов было направлено против колониального гнёта Цинской империи

Указом главы Республики Тыва Владислава Ховалыга 11 мая установлено Днём памяти подвига 60 богатырей. Дата призвана увековечить память о подвиге тувинского национально-освободительного движения против маньчжуро-китайской власти и её колониальной политики.

11 мая 1941 года протоколом № 19 заседания президиума Малого Хурала Тувинской Народной Республики было принято решение изменить официальное именование национально-освободительного движения – «Восстание «60 беглецов» («Алдан дургун») на «Восстание «60 богатырей» («Алдан-Маадыр»).

В этом году исполняется 140 лет освободительному движению 60 богатырей. Основные юбилейные мероприятия проходили в августе этого года в селе Алдан-Маадыр, носящем имя богатырей, и в местечке Оргу-Шолу, где по историческим данным в те времена находился стан участников восстания.

Директор Тувинского института гуманитарно-прикладных исследований при Правительстве РТ, кандидат исторических наук Вячеслав Март-оол прокомментировал решение главы республики:

- Восстание «60 богатырей» («Алдан-Маадыр») сыграло огромную роль в национально-освободительном движении не только Тувы, но и сопредельных территорий. Некоторые наши коллеги из Монголии, в первую очередь профессор Монгольского университета образования, заслуженный деятель науки Республики Тыва Надмид Сухэбаатар считают, что именно восстание «60 богатырей» в далёкой окраине Цинской империи зажгло искру для национально-освободительных движений в конце XIX века, кульминацией которых стали Синьхайская революция 1911 года и Кобдинское сражение 1912 года, которые помогли современным Китаю, Монголии и Туве обрести независимость от Цинской империи, - заявил Вячеслав Март-оол.

Руководителями восстания были араты Самбажык, Кожагар-Комбулдай и мелкий чиновник Дажыма. Основное ядро восставших, как известно, состояло из 60 человек, а общее количество непосредственных участников освободительного движения доходило до 300 человек. На горе Кара-Даг, в 10-15 км к западу от реки Хемчик, восставшие образовали военный лагерь. В настоящее время эти территории находятся на территории Сут-Хольского района республики, сообщает официальный портал Республики Тыва.

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