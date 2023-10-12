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В Бурятии деревня осталась без света из-за долгов

В Бурятии деревня осталась без света из-за долгов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Темнота там царит уже второй год

На улице Степная в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй воцарился мрак. По словам местных жителей, освещения там нет уже два года.

- Дети в потёмках ходят из школы, лужи стоят, собаки бегают. Ничего не видно, – жалуются сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева пояснила, что фонари в селе погасли из-за задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Но её уже полностью погасили. «Сейчас решается вопрос с подключением», – рассказала Тимофеева. В такой же ситуации в конце сентября оказались ещё несколько улиц в Нижнем Саянтуе – Ленина, Школьная, Геологическая, 60 лет Бурятской АССР и Подгорная.
уличное освещение электроэнергия долги

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