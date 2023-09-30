Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2023

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стройка возле Оперного, новое заведение на месте общественного туалета, седлание зелёных коней на площади Советов и многое другое



Сентябрь. Неспешная церемония замены труб тепломагистрали гулко перекликается с обрядом откапывания ливнёвок и магическим ритуалом перекладывания тротуарных плиток.



Кучу у Студента из Сельхоза раскидали, а бронзовой собачки там нет. То ли её убрали до ремонта и хранят где-то на складе, то ли утащили под шумок...



— Седлание зелёных коней на площади Советов (к ужасу моралистов и перфекционистов) — давно не новость. Вполне же естественное желание. По поводу аналогичных фигур в Этнографическом что-то никто не возмущается. Там всё норм. Шерсть не мнётся, ноги не гнутся. Наверняка ведь производители этих скульптур просчитывали именно такой вариант контакта, — предполагает фотограф Сергей Тарасенко.



Скандальное сооружение под кодовым названием «каскад фонтанов» всё-таки строится и потихоньку простирает щупальца к площадке у Оперного.



В Гостиных рядах на месте общественного туалета появилось новое заведение. Видимо, для посещения туалета теперь нужно будет предварительно купить коктейль или чашечку кофе. Инновации.



Яблони на площади Советов оделись в классический «багрец и золото». Самое время для осенних фотосессий.

